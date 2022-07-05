Тбилиси, , 15:55 — REGNUM Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, находясь в тюрьме, призвал правящую партию «Грузинская мечта» сделать ряд уступок оппозиции и таким образом передать власть. Обращение было размещено 5 июля в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Гварамия потребовал от «Мечты» четыре уступки до 4 сентября, когда будет первое заседание парламента после летних «каникул»: «уступить избирательную систему; уступить ЦИК; уступить судебный клан; уступить генерального прокурора».

После этого, как считает глава канала, нужно провести досрочные выборы в парламент в новых условиях. В этом случае он ожидает, что будет «мирная передача власти», и тогда Грузия получит статус кандидата в Евросоюз по «словацкому сценарию».

Напомним, 1 июля председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства. По всем реформам, которые требуют в ЕС, будут созданы комиссии при парламенте, в которые включат представителей «Мечты», оппозиционных партий и НПО. В большинстве оппозиционных партий заявили, что отказываются сотрудничать с властями и будут добиваться создания «правительства национального согласия».

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