Донецк, 5 июля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Украинские артиллеристы совершили обстрел Донецка. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 15:00 зафиксирован удар артиллерии с позиций в Первомайском. По Куйбышевскому и Киевскому районам выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских войск.