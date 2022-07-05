Уфа, , 15:55 — REGNUM Еще 239 единиц коммунальной техники может поступить в Башкирию до конца 2022 года. Об этом 5 июля сообщила исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Уборка снега Voronezh-city.ru

Она напомнила, что для уборки общественных пространств в муниципальных образованиях региона имеются 1 528 единиц техники. При этом в текущем году на обновление парка было направлено 1,4 млрд рублей. В результате в республику поступят 239 единиц техники, из которых 195 уже закуплены.

Отмечается, что оставшаяся техника поступит в муниципалитеты до конца июля. Несмотря на это для обновления парка муниципальным образованиям требуются ещё 1 223 единицы техники.

«Учитывая высокую потребность в обновлении автопарка, мы рассматриваем возможность приобретения техники в лизинг сроком на пять лет. Это позволит единовременно направить в населённые пункты большое количество машин и агрегатов. При этом финансовые затраты по лизинговым схемам — выгоднее по сравнению с будущим удорожанием техники», — сообщила Голованова.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева, для содержания порядка 24 тысяч км межмуниципальных, региональных и местных дорог АО «Башкиравтодор» задействует 1 452 спецмашины.

«При неблагоприятных погодных условиях «Башкиравтодор» может вывести на линию до тысячи снегоочистительных машин», — сообщил он, отметив, что ещё 232 единицы дорожной техники задействует ФКУ Упрдор «Приуралье» для содержания федеральных трасс в Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства региона представить предложения по дальнейшей модернизации парка коммунальной и дорожной техники.

«Очень важно своевременно подготовиться к предстоящему осенне-зимнему сезону. Предлагаю обсудить эту тему с участием «Башкиравтодора» на ближайшем «Трансчасе». На нём мы также рассмотрим вопрос взаимодействия с «Башкирской содовой компанией» в части приобретения противогололёдных реагентов», — сообщил глава региона.