Саратов, 5 июля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Саратовской области министерство культуры реорганизовано в форме присоединения к нему комитета по туризму. Курировать сферу туризма будет Константин Сергеев. Соответствующее распоряжение 5 июля подписал врио губернатора региона Роман Бусаргин.

Василий Иванов ИА REGNUM Правительство Саратовской области

Как заявил глава области, в связи с новыми задачами региональное министерство культуры расширяет свои полномочия. Среди приоритетных направлений — привлечение инвестиционных проектов в туристической сфере, создание современной инфраструктуры, сохранение природного и историко-культурного наследия, продвижение музейно-выставочного дела, народных промыслов и ремесел.

Константин Сергеев назначен исполняющим обязанности заместителя министра культуры Саратовской области. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Волжского района Саратова по социальной сфере.

ИА REGNUM напоминает, правительство Саратовской области будет возглавлять непосредственно губернатор региона.

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