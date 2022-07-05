Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM С 5 июля в Санкт-Петербурге началось выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований. Голосование на довыборах состоится в Единый день голосования 11 сентября 2022 года. Свою оценку ситуации с муниципальными выборами в Петербурге дала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточнили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, дополнительные выборы депутатов муниципальных советов пройдут в 17 внутригородских муниципальных образованиях в десяти районах Санкт-Петербурга. Выдвижение кандидатов продлится по 24 июля.

В связи с отсутствием или бездействием избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), довыборы были назначены соответствующими территориальными избирательными комиссиями (ТИК). Поскольку организаторами довыборов выступают ТИК, контроль за соблюдением избирательных прав граждан на соответствующей территории будет осуществлять вышестоящая над ними Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

Как заявила 5 июля глава ЦИК РФ Элла Памфилова на первом организационном заседании Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии в новом составе, решение о назначении дополнительных выборов в Северной столице было принято исходя из общей позиции ЦИК России и губернатора Александра Беглова. За такое решение высказался и новый глава Горизбиркома Максим Мейксин.

«Это наша общая позиция была — ЦИК России и Максима Семеновича (Мейксина). Губернатор это услышал, поддержал, и уже сейчас назначены довыборы там, где есть вакантные мандаты. Это очень хорошо», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что назначение дополнительных выборов со стороны ТИК было сделано с учетом требований законодательства — не позднее чем за 70 дней до дня голосования.

«Я надеюсь, что и сами выборы пройдут открыто», — добавил Элла Памфилова.

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