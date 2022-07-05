Тбилиси, 5 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Маркета Грегорова положительно оценила то, что правящая партия «Грузинская мечта» разработала план по устранению замечаний Брюсселя для получения Грузией статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом она сообщила грузинскому телеканалу «Имеди».

Steve Cadman Здание Европарламента в Брюсселе

«Я оценивают это довольно положительно и думаю, что это первый шаг. Мне нравится, что в плане учтено участие гражданского сектора и оппозиции. Я очень надеюсь, что первый пункт о деполяризации действительно поспособствует снижению поляризации», — сказала евродепутат.

Она призвала все политические силы Грузии к сотрудничеству. При этом Грегорова не исключила, что при реализации плана будут проблемы.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в Грузии для получения статуса кандидата. В «Мечте» заявили, что не смогут выполнить из них самостоятельно только одно условие — «деполяризацию», то есть примирение с оппозицией, а по остальным вопросам готовы проводить реформы. В оппозиции требуют отставки правительства и создания «правительства национального согласия».