Анкара, , 15:44 — REGNUM Россия начала специальную военную операцию на Украине в ответ на расширение Североатлантического альянса. Об этом говорится в статье, опубликованной турецкой газетой Cumhuriyet.

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Обозреватель издания Мехмет Али Гюллер отмечает, что США уже давно видят, что их гегемония ослабевает, поэтому искажают свои правила, нарушая установленный им порядок. По его словам, США разработали большую стратегию с целью оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Чёрного морей, а также, чтобы «зажать» Китай в азиатском регионе.

Автор материала отмечает также, что НАТО является ни чем иным, как военным аппаратом господства Соединённых Штатов над Европой.

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При этом, отмечает Мехмет Али Гюллер, идея сделать Швецию и Финляндию членами НАТО пришла в голову США не после начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года, а ещё в 1994 году, когда Вашингтон начал подвигать Швецию и Финляндию на сотрудничество. Таким образом, указывает обозреватель, ситуация на Украине была не причиной, а лишь катализатором вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

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Как сообщало ИА REGNUM, о проведении военной спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля после обращения с просьбой о помощи от глав ЛНР и ДНР.