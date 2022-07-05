Шебекино, Белгородская область, 5 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Два многоквартирных дома построят в Шебекино Белгородской области, сообщает 5 июля пресс-служба правительства Белгородской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство нового дома

Новые здания возведут в микрорайоне машзавода. В общей сложности в домах будет 126 квартир, часть из которых предназначены для переселения граждан из аварийного жилья и обеспечения жильём детей-сирот. На прилегающей территории планируют обустроить зоны отдыха, детские и спортивные площадки, реализовать идею «двор-сад» и обеспечить безбарьерную среду.

Завершить строительство МКД планируют в 2023 году.