Москва, 5 июля 2022, 15:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин позитивно оценил работу мордовских властей, помогающих беженцам из Донбасса интегрироваться в жизнь региона.
Так, на встрече с президентом глава Мордовии Артем Здунов рассказал, что в регион «прибыло 649 человек — гости из Донбасса, Луганска и Мариуполя, все были размещены».
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 5 июля провел рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым.
Читайте также: Путин указал главе Мордовии на снижение инвестиций в основной капитал