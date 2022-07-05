Москва, , 15:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин позитивно оценил работу мордовских властей, помогающих беженцам из Донбасса интегрироваться в жизнь региона.

Так, на встрече с президентом глава Мордовии Артем Здунов рассказал, что в регион «прибыло 649 человек — гости из Донбасса, Луганска и Мариуполя, все были размещены».

«С учетом вопросов в области демографии это неплохо», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 5 июля провел рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым.

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