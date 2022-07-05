Нижний Новгород, 5 июля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Житель Нижнего Новгорода задержал вора-домушника, который решил поужинать в ограбленной им квартире. Об этом сообщили в управлении Министерства внутренних дел по Нижегородской области.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Квартирный вор

В ведомстве отмечают, что злоумышленник ночью проник через незапертую дверь в квартиру, где в это время спали владелица жилья и двое ее несовершеннолетних детей.

Забрав ноутбук, компьютерный планшет и мобильный телефон, мужчина отправился на кухню, где его застал за приёмом пищи хозяин квартиры, вернувшийся с работы в ночную смену.

Нижегородец не дал «незваному гостю» сбежать, удерживая его вплоть до прибытия правоохранителей, которые задержали и доставили злоумышленника в отдел полиции.

По имеющейся информации, задержанным вором оказался 37-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Автозаводского района столицы Приволжья. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража».