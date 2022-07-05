5 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Венесуэлы Карлоса Фариа о том, что Каракас поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине.

Оксана Переможенко, , 16:50 — REGNUM Венесуэла поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине. Об этом по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обсудили целый ряд вопросов касательно специальной военной операции. Со своей стороны, со стороны нашего правительства, нашего президента Николаса Мадуро мы выразили свою поддержку», — заявил он.

Политик также добавил, что власти Венесуэлы надеются, что цели спецоперации будут достигнуты, невзирая на попытки противников затянуть этот конфликт.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Венесуэла настрадалась от «западной демократии».

«Неудивительно, страна очень сильно пострадала от «западной «демократии», — отреагировал один из комментирующих.

«В любом случае, они молодцы! Жить под боком у такой бесчестной страны, как США — это трудно! Президент Венесуэлы — человек мужественный…» — пишет Кира.

«Здравый смысл в конце концов должен восторжествовать. Нужно понимать: однополярный мир не есть хорошо, плясать под дудку одного не всем нравится», — прокомментировала Марина В.

«Я бы очень сильно удивился, если бы Венесуэла поддержала санкции против нас, а значит и против себя. Ведь Венесуэла — самая богатая на нефть страна на планете… А живут в ужасающей нищете, где вода дороже бензина и всё из-за американских санкций. Этой стране помогает только Россия… 70% венесуэльской нефти принадлежит России… И после всего было бы очень глупо ждать от них присоединения к санкциям против России. Это вообще не новость, они в числе первых 7 стран после начала СВО (специальной военной операции — О. П.), которые вообще отказались к нам применять санкции», — отметил Hudojnyck.

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«Вот здравомыслящие люди!» — отреагировала Светлана П.

«Молодцы! Даже под полной изоляцией англосаксами не прогнулись», — пишет Алексей Р.

«Евросоюз и Америка — это не весь мир! Есть и другие государства, которые за дружбу с Россией! А Евросоюз рано или поздно развалится — не даром Британия вышла из Евросоюза!» — написала Светлана Ж.

«Все страны, которые пострадали от Запада, будут поддерживать», — прокомментировал KeriWanSmit.

«Венесуэла сама нахлебалась от «цивилизованного мира», — добавил один из участников обсуждения.

«И [военную] базу [в Венесуэле]… нужно. Да! Кубу не забудьте!» — добавила Liudmila L.

«Много кто поменяет свое мнение в дальнейшем в пользу России…» — считает Константин.

«Надо чтобы вся Латинская Америка была против США», — считает Пётр.

«Венесуэла всегда за нас, осталось только не бросить её в трудную для неё минуту», — написал Дмитрий И.

«[Военную] базу ждем, чтоб американцы заерзали», — с сарказмом добавила Elena Viktorovna.

«Респект Венесуэле! Дальше будет круче — не зря именно сейчас все эти речи звучат», — отметила Тина.

«Вернуть бы ещё базы на Кубу…» — пишет Геннадий.

«Друг познается в беде!» — добавила Светлана.

«Ребята на своей шкуре знают, что такое блокада», — подытожила Eugenia T.