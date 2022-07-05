Москва, , 16:05 — REGNUM Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить выселять сотрудников из служебных квартир и общежитий в случае, если они, их супруги или несовершеннолетние дети стали собственниками другого жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Жилье Светлана Шаповалова

Сейчас законодательство не запрещает пользоваться такими жилыми помещениями, если впоследствии у нанимателя или его супруга, а также их несовершеннолетних детей окажется в собственности другое жилье.

Авторы отмечают, что в результате приобретения нанимателем или его супругом и несовершеннолетними детьми в населенном пункте по месту работы других жилых помещений фактически утрачивается их нуждаемость в ранее предоставленном служебном жилье или общежитии.

Депутаты считают, что сохранение права на специализированное жилье при утрате нуждаемости в служебных жилых помещениях нарушает права собственников такого имущества, из правообладания которых на длительное время выбывает остро востребованный специализированный жилищный фонд.

Для повышения эффективности использования государственного и муниципального жилищного фонда авторы законопроекта предлагают установить, что договор найма служебного жилого помещения или жилого помещения в общежитии прекращается в случае приобретения нанимателем или его супругом (супругой), а также их несовершеннолетними детьми другого жилого помещения в собственность либо получения другого жилого помещения в жилищном фонде социального использования.