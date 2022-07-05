Ярославль, 5 июля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев назвал правильной идею транспортной реформы в областном центре, а её реализацию в 2021 году — «крайне плохой». Об этом глава региона рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Yarregion.ru Остановка общественного транспорта в Ярославле

«Когда в конце октября я приехал в Ярославль, то увидел, что с июня выставлена лишь половина от необходимого количества транспорта. Идея перехода от нерегулируемых тарифов к регулируемым, к чёткой периодичности движения транспорта хорошая. Транспорт должен двигаться всегда, а не по принципу «есть люди — маршрутка едет, а если нет, то не едет». Так не должно быть, поэтому идея была правильная. Но реализация идеи крайне плохая. И понятно, что это вызвало бурю совершенно справедливого негодования у жителей. Я приехал в конце октября, прошло уже 4 месяца с начала реформы, но ничего не изменилось. А дальше начались холода. Ждать на остановке в ноябре–декабре, когда холодно, когда ветер, когда дождь, когда снег — те ещё ощущения. А люди ждали по 40 минут, по часу, по полтора. И поэтому я вмешался тогда. Потому что увидел, что ничего не делается», — рассказал Михаил Евраев.

Глава региона пояснил, что вмешательство региональной власти носило вынужденный характер, но даже он было не в состоянии экстренно и принципиально изменить ситуацию. За прошедшие несколько месяцев со начала реформы оказавшиеся не у дел перевозчики либо прекратили существование, любо переориентировались на другие регионы или услуги. В Ярославль столкнулся с жесточайшим дефицитом автопарка и водителей.

«Я вмешался в ситуацию, пришлось выйти на всех перевозчиков, которые могли бы сюда прийти. Я их сюда позвал, причём крайне настоятельно, потому что они не испытывали большого желания сюда приходить. Более того, стоило огромных трудов их сюда привести. Ни у кого нет лишних автобусов стоящих, которые готовы приехать через две недели, ни у кого нет водителей, ни у кого здесь нет ремонтной базы. И так далее. Потребовались огромные усилия, чтобы они сюда пришли. И чтобы ещё весной, например, они не ушли обратно. Удалось привлечь примерно 30 процентов от недостающих 50. Больше не получилось, потому что просто больше не было в стране никого. Я искал и в органах власти, и в регионах, и прямо по открытым источникам у меня люди прозванивали всех, кто предлагает транспортные услуги. Приглашали по открытой линии всех кто здесь: если что-то имеете — пожалуйста, приходите. Никого», — рассказал врио губернатора.

Однако неудачный опыт мэрии Ярославля заставил региональную власть принципиально иначе подойти к изменению процесса организации пассажирских перевозок. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ярославле и Ярославском районе планируется перейти на брутто-контракты, заключаемые с перевозчиками, одним из главных условий которых станет работа на новых современных автобусах по точному графику. Оплата услуг перевозчика будет осуществляться исходя из километража, а не количества перевезённых пассажиров.