Москва, 5 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Почётное наименование «гвардейского» присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку за проявленные в ходе боевых действий массовые героизм и отвагу президент России Владимир Путин. Соответствующий указ 5 июля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 80 гвардейский танковый Краснознаменный полк», — говорится в опубликованном документе.

Также указывается, что названный указ выступает в силу со дня его подписания — 5 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры, на которых запечатлено, как по дороге из города Лисичанска убегают от наступления союзных войск украинские боевики.