Глушковский район, Курская область, 5 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт 5 июля посетил Глушковский район, где утром были обстреляны три населённых пункта.

Телеграм-канал Романа Старовойта Разрушения после обстрела села Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области

Пострадавших нет. В деревне Марково также нет разрушений.

«Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 миномётных снарядов. Пострадали 8 жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению водо- и электроснабжения. Эти работы завершат сегодня до трёх часов дня. Завтра начнётся ремонт пострадавших строений. Пока делают замеры», — заявил Старовойт.