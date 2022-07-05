Рига, , 15:37 — REGNUM

Русский язык

Несмотря на то, что почти 40% населения Латвии является русскоязычным, а русский язык понимают более 60% всего населения, предвыборную агитационную работу в стране можно будет вести только на латышском языке. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Отмечается, что в начале сентября 2022 года парламентом страны будет принят в окончательном, третьем чтении новый Закон о предвыборной агитации. Его принятие приурочено к парламентским выборам осени 2022 года.

Согласно внесенным националистическими партиями Латвии поправкам, впредь вся предвыборная агитация в электронных СМИ и в печатных СМИ, а также даже во внутренних помещениях и на открытых площадках должна осуществляться исключительно на латышском.

Это значит, отмечает издание, что кандидат в депутаты, даже не будучи должностным лицом, обязанным общаться на госязыке, не сможет работать с избирателями на русском языке. Если он попытается еще и на русском отвечать на вопросы потенциальных избирателей, то может быть обвинен в нарушении предвыборного законодательства.

Депутаты парламента- инициаторы нового закона уже предложили вовлечь в контроль за исполнением законодательства Центр госязыка, известный своей непримиримой борьбой с русскими языком и его носителями.

Портал bb. lv охарактеризовал новый закон как «драконовские поправки, явно нарушающие Конституцию Латвии и европейские стандарты».