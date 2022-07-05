Париж, 5 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Главным тренером французского футбольного клуба ПСЖ назначен Кристоф Галтье. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба клуба.

Melty.fr Кристоф Галтье

Галтье сменил Маурисио Почеттино на посту главного тренера. Соглашение будет рассчитано до конца завершения 2023/24.

Ранее Галтье возглавлял «Лилля», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции в сезоне 2020/21.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ отправил в отставку Почеттино с поста главного тренера. Он возглавлял команду с января 2021 года.