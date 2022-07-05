Москва, , 15:36 — REGNUM 189 студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик подали заявки на стажировку в «Твоём Ходе» — Всероссийском студенческом проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей». Шестеро из них успешно прошли отбор и теперь присоединятся к команде. Ребята будут работать по 5 направлениям: маркетинг, СМИ, работа с партнерами, реализация программ проекта и IT.

Отбор стартовал в мае. В нем участвовали выпускники 11 классов, студенты вузов и магистранты. Для попадания на стажировку было необходимо пройти онлайн-интервью с куратором направления стажировок Твоего Хода и онлайн-собеседование с потенциальным руководителем. С этим успешно справились 6 человек.

«Твой Ход — это большое сообщество, и мы рады, что оно пополняется активными, целеустремленными и компетентными людьми из Донецкой и Луганской Народных Республик. Думаю, для них опыт работы в федеральном проекте будет очень ценен, — поделился руководитель отдела реализации программы проекта «Твой Ход» Роман Кирияк , — В Донецкой Народной Республике сейчас также работает региональная команда — местные ребята, которые хотят развивать проект с нами. Мы вместе разработали дорожную карту, и сейчас они проводят мероприятия, встречи, привлекают студентов к своим активностям и вовлекают их в проект».

Стажировка начнется 1 июля и продлится 3 месяца в онлайн-формате. Наставниками ребят станут руководители соответствующих отделов.

«Я подал заявку на стажировку, потому что хотел испытать уже имеющиеся у себя навыки. А также расширить набор методов, которыми можно добиваться своих целей. Плюс я, конечно, ожидаю новых полезных знакомств, — рассказал стажёр проекта «Твой ход», студент Донецкого национального университета Максим Кулага , — У меня есть два варианта, где я буду применять полученный опыт. Либо в работе на кафедре своего вуза: смогу привлекать интересных спикеров для открытых занятий и людей для участия в конференция Донецка. Либо более эффективно координировать мероприятия в Центре Молодёжной дипломатии, в котором я состою».

В 2022 году ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик также могут принять участие в самом проекте «Твой Ход». С начала сезона зарегистрировался 3522 человек.