Москва, 5 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, в котором увеличивается величина операций, подлежащих обязательному контролю, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума

Поправки были поддержаны при обсуждении во втором чтении проекта закона, регулирующего оборот цифровых финансовых активов (ЦФА).

Согласно документу, с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей увеличивается величина операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащая обязательному контролю.

Аналогичные условия распространяются на операции по зачислению денежных средств на счет или списанию денежных средств со счета при осуществлении платежей по договору финансовой аренды.

Также с 3 млн. рублей до 5 млн. рублей повышается величина контролируемых операций с наличными или безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделке с недвижимостью.

Операция с деньгами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае ее определения уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Центробанком при условии, что сведения о такой операции будут подлежать представлению в уполномоченный орган, в частности, кредитными организациями, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, и операторами обмена ЦФА.