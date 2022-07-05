Молдавия, , 15:32 — REGNUM В полицию Кишинёва неизвестные 5 июля сообщили о «минировании» парламента Молдавии и здания республиканской больницы. Об этом сообщает пресс-служба инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД республики.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что все, кто находился внутри зданий, были эвакуированы. На место прибыли сотрудники специализированных служб, которые проводят осмотр помещений.

Ранее сегодня также сообщили, что «бомбы» якобы заложены во всех районных судах столицы, а также в Кишинёвском аэропорту.

«Пограничники международного аэропорта Кишинёва были подняты по тревоге в связи с поступлением сообщения о террористической угрозе. Весь персонал аэропорта, а также пассажиры были экстренно эвакуированы», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что о «бомбе» в Кишинёвском аэропорту за последние сутки сообщили три раза. Каждый раз из здания всех приходится эвакуировать.

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