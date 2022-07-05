Москва, , 15:31 — REGNUM Церемония прощания с советским и российским режиссёром-мультипликатором, художником мультипликационного кино Леонидом Шварцманом началась в Центральном доме кинематографистов в Москве. Об этом 5 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

М/ф «Котёнок по имени Гав» Цитата из м/ф «Котёнок по имени Гав». реж Лев Атаманов, Леонид Шварцман, Майя Мирошкина. 1976. СССР

При этом ранее, в 11:00 прошло отпевание покойного мультипликатора в церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе на Долгоруковской улице, в здании которой ранее находилась студия «Союзмультфильм».

По окончании прощания Леонид Шварцман будет похоронен в селе Заречье Киржачского района Владимирской области.

Отметим, Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске и начал работать на студии «Союзмультфильм» в 1948 году. Был художником-постановщиков таких известных советских мультфильмов, как» Золотая антилопа» (1952), «Аленький цветочек» (1954), «Снежная королева» (1957), «Крокодил Гена» (1969), «Котенок по имени Гав» (1976), «38 попугаев» и многих других. Также он является создателем образов Чебурашки, крокодила Гены и старухи Шапокляк.