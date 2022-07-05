Москва, , 15:31 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на развитие института публичного размещения ценных бумаг на российском финансовом рынке, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, Центробанк наделяется полномочием по установлению порядка и условий поддержания цен или спроса на размещаемые ценные бумаги, а также правом установить требования к осуществляющим указанное поддержание участникам торгов и клиентам участников торгов.

Законопроектом предусматривает включение в перечень действий, которые не являются манипулированием рынком, действий, которые направлены на поддержание спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам.

Поправками ко второму чтению вводятся обязательства Банка России в установленном порядке раскрывать на своем сайте данные о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или лицензии на осуществление иного лицензируемого Банком России вида деятельности, если основанием для принятия соответствующего решения является нарушение требований законодательства.

Также Центробанк должен будет публиковать на сайте информацию о назначенных им административных наказаниях за неправомерное использование инсайдерской информации или манипулирование рынком.

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