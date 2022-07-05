Балашовский район, Саратовская область, 5 июля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Жители села Тростянка Балашовского района Саратовской области обратились к ветеринарам по поводу отлова енота. Одна сельчанка обнаружила в бане животного, доставлявшего неудобства местным жителям в течение нескольких дней, сообщает региональное управление ветеринарии.

Енот

Енот в поисках пропитания пробирался в дома и подворья. Животное совсем не боится людей. Енота приручили в раннем возрасте и привезли из города Балашова для дальнейшего проживания в село. Новая хозяйка при попытке посадить животное на цепь была им укушена.

Енота поместили под наблюдение ветеринаров. Затем его вакцинируют против бешенства.

ИА REGNUM напоминает, жительница Татарии под воздействием психотропным веществ уснула. В это время содержащийся дома енот покусал ее новорожденного сына. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

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