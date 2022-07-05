Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Спрос на водные прогулки в Петербурге вырос на 25% из жаркой погоды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит телеканал «Санкт-Петербург».

Речная навигация Дарья Драй © ИА REGNUM

Наибольшим спросом среди жителей и гостей Северной столицы пользовались направления в Петергоф и обратно, а также маршруты на скоростных тримаранах. Также популярны ночные прогулки по разводным мостам города.

Напомним, что в этом году в Петербурге число водных рейсов в Кронштадт увеличили в семь раз. Кроме того в городе ввели мультимодальный маршрут: до Кронштадта и обратно можно добраться с помощью железнодорожного и водного транспорта.

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