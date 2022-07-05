Москва, 5 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который стабилизирует лизинговую отрасль, пострадавшую в связи с резким повышением ключевой ставки Банка России, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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В конце февраля Совет директоров Банка России принял решение резко повысить ключевую ставку до 20% годовых на фоне кардинальных изменений внешних условий для российской экономики. Это повлекло увеличение привязанных к ключевой ставке лизинговых платежей.

Принятый закон предусматривает, что если договор лизинга, заключенный между лизингодателем и лизингополучателем, являющимися резидентами России, до 24 февраля 2022 года, содержит условие об определении размера лизинговых платежей в зависимости от изменения ключевой ставки Центробанка, то в случае увеличения размера лизинговых платежей по таким основаниям в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года лизингополучатель вправе однократно обратиться к лизингодателю с требованием о передаче ему в собственность предмета лизинга полностью или его части без начисления неустоек и применения иных мер ответственности. Исключением являются случаи, если договором лизинга не предусматривается переход предмета лизинга в собственность лизингополучателя по истечении срока указанного договора лизинга.

Стоимость предмета лизинга, выкупаемого досрочно, определяется в соответствии с договором лизинга или, если условия определения этой стоимости не предусмотрены договором лизинга, по соглашению сторон и фиксируется лизингодателем на первое число месяца, следующего за месяцем получения лизингодателем требования лизингополучателя.

Если договором лизинга предусмотрено вознаграждение лизингодателю за досрочную передачу лизингополучателю в собственность предмета лизинга, размер такого вознаграждения не может превышать 1% от стоимости предмета лизинга.

Лизингодатель со своей стороны в течение 10 рабочих дней после получения требования лизингополучателя обязан его рассмотреть и сообщить стоимость выкупаемого досрочно предмета лизинга. Затем в течение 10 рабочих дней после получения ответа лизингодатель переводит оплату за выкупаемое имущество.

Если у сторон возникнут разногласия по стоимости предмета лизинга, то лизингополучатель сможет обратиться в суд с просьбой об определении этой стоимости.