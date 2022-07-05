Таллин, , 15:27 — REGNUM

Электричество

Для клиентов монополиста на рынке электроэнергии — госконцерна «Эстонская энергия» (Eesti Energia) нынешнее лето, в отличие от прежних лет, станет периодом рекордно высоких цен. Об этом глав госкомпании Хандо Суттер заявил порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Среднесуточные биржевые цены на электроэнергию остаются высокими, в том числе и в связи с ремонтом линии электропередачи между Эстонией и Латвией.

«Поскольку передача электричества в последние дни была ограничена из-за масштабных работ по техническому обслуживанию и строительству линий, то количество энергии было ограничено, и это тоже довольно сильно повлияло на наши цены», — сказал Суттер.

По его словам, в последние недели в Эстонии также было мало ветровой энергии, которая могла бы сбить цены: «Общий фон таков, что цены на электроэнергию по-прежнему очень высокие, и если мы посмотрим на среднюю цену, то среднесуточные цены в Эстонии на этой неделе превысят 200 евро, что неразумно много для лета», — заявил глава Eesti Energia.

Он добавил, что главный производитель электроэнергии в Эстонии, «Нарвские электростанции» работают с большой загрузкой с ноября 2021 года, но летом также необходимо проводить ремонт: «Сейчас на двух электростанциях идет крупный ремонт, но остальные энергоблоки находятся в эксплуатации. Мы с переменным успехом завершим наши ремонтные работы до ноября 2022 года».

«К сожалению, у меня нет хороших новостей относительно общих цен на энергоресурсы. Этим летом, и особенно предстоящей зимой, цены могут быть очень и очень кусачими», — добавил Суттер.