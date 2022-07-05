Грозный, , 15:27 — REGNUM В то время как президент Украины Владимир Зеленский обещает вновь вернуться в Лисичанск, его армия вовсе туда не собирается. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры, на которых по дороге из города бегут бойцы украинской армии.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все горит… Спасение из ада. Давай уже иди, больше мы не пойдем туда», — говорят трое убегающих украинских военных на кадрах видео, размещенных Кадыровым в его телеграм-канале.

Глава Чечни посоветовал продолжать бегство, отметив, что это как раз то, что у солдат ВСУ и бандеровцев получается лучше всего.

«Зеленский говорит, что заберёт Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, комментируя потерю ВСУ города Лисичанска, Зеленский пообещал вернуться, «благодаря тактике и наращиванию поставок современного оружия».

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