Грозный, 5 июля 2022, 15:27 — REGNUM В то время как президент Украины Владимир Зеленский обещает вновь вернуться в Лисичанск, его армия вовсе туда не собирается. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры, на которых по дороге из города бегут бойцы украинской армии.
Глава Чечни посоветовал продолжать бегство, отметив, что это как раз то, что у солдат ВСУ и бандеровцев получается лучше всего.
Напомним, комментируя потерю ВСУ города Лисичанска, Зеленский пообещал вернуться, «благодаря тактике и наращиванию поставок современного оружия».
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