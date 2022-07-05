Грозный, 5 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В то время как президент Украины Владимир Зеленский обещает вновь вернуться в Лисичанск, его армия вовсе туда не собирается. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры, на которых по дороге из города бегут бойцы украинской армии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Все горит… Спасение из ада. Давай уже иди, больше мы не пойдем туда», — говорят трое убегающих украинских военных на кадрах видео, размещенных Кадыровым в его телеграм-канале.

Глава Чечни посоветовал продолжать бегство, отметив, что это как раз то, что у солдат ВСУ и бандеровцев получается лучше всего.

«Зеленский говорит, что заберёт Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, комментируя потерю ВСУ города Лисичанска, Зеленский пообещал вернуться, «благодаря тактике и наращиванию поставок современного оружия».