Городовиковский район, Калмыкия, 5 июля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Калмыкии назначен прокурорская проверка после коммунальной аварии в Городовиковске. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 5 июля.

Ysia.ru Прокуратура

Коммунальная авария на улице Садовой оставила без воды более тысячи потребителей — жителей частного сектора. В зону отключения попали дома, расположенные на 13 улицах. Ремонтные работы на месте происшествия продолжаются. Людям предоставлены резервные автономные источники водоснабжения.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц городского муниципалитета и ресурсоснабжающей организации.

Будет учтена аналогичная аварийная ситуация, случившаяся на улице Садовой в Городовиковске 19 июня. Абонентам, которые остались без воды в результате коммунальной аварии, произведён перерасчёт платы за коммунальную услугу.