Москва, , 21:20 — REGNUM Введение золотого эмбарго в отношении России может ей принести пользу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил публицист Игорь Друзь.

Золото

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«Коллективный Запад старается покусать Россию со всех сторон, но уже сам все более начинает напоминать змею, кусающую саму себя за хвост», — заявил публицист.

Очевидно, что запреты на поставку золота нанесут определенный ущерб России, но в перспективе могут даже обернуться ей на пользу, как это произошло с нефтяным эмбарго, подчеркнул эксперт.

«Эмбарго вызвало рост цен на энергоносители, повысившие доходы российской нефтяной отрасли. То же самое может произойти в результате введения «золотого эмбарго», — заключил Друзь.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что введение золотого эмбарго позволит нанести России ущерб на $19 млрд., а президент США Джо Байден считает, что такое эмбарго нанесёт существенный удар по основному экспорту России.