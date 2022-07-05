Москва, 5 июля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Введение «золотого эмбарго» в отношении России может ей принести пользу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил публицист Игорь Друзь.

Золото

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«Коллективный Запад старается покусать Россию со всех сторон, но уже сам всё более начинает напоминать змею, кусающую саму себя за хвост», — заявил публицист.

Очевидно, что запреты на поставку золота нанесут определенный ущерб России, но в перспективе могут даже обернуться ей на пользу, как это произошло с нефтяным эмбарго, подчеркнул эксперт.

«Эмбарго вызвало рост цен на энергоносители, повысивший доходы российской нефтяной отрасли. То же самое может произойти в результате введения «золотого эмбарго», — заключил Друзь.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что введение «золотого эмбарго» позволит нанести России ущерб на $19 млрд, а президент США Джо Байден считает, что такое эмбарго нанесёт существенный удар по основному экспорту России.