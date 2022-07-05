Донецк, 5 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Киевские боевики снова подвергли обстрелам Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также город Ясиноватая. Об этом 5 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Также указывается, что в 15:00 украинские нацисты обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов погибла одна мирная жительница.