Москва, 5 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Экспорт зерна из России в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн т, включая 30,7 млн т пшеницы, сообщили 5 июля в Минсельхозе РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

«По данным ФТС России на 30 июня, в 2021/2022 сельскохозяйственном году экспорт зерна составил 38,1 млн т, в том числе 30,7 млн т пшеницы», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Россия в 2020/2021 сельскохозяйственном году (1 июля 2020 — 30 июня 2021 года) экспортировала 49,2 млн т зерна, из них пшеницы — 38,1 млн тонн.