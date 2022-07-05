Москва, 5 июля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон об особом правовом режиме для иностранных студентов в России, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Иностранные студенты смогут получать разрешение на временное проживание в России не на общих основаниях, а в упрощенной форме.

Согласно изменениям, разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО) будет выдаваться иностранному гражданину по его заявлению при наличии подтверждения о зачислении в государственную образовательную или государственную научную организацию на срок обучения по очной форме и последующие сто восемьдесят календарных дней.

Для получения разрешения иностранный гражданин проходит соответствующее медицинское освидетельствование. Уточняются также положения об обязательной и добровольной дактилоскопической регистрации и фотографированию иностранных граждан, прибывших в Россию.

При получении ВНЖ студенты освобождаются от обязательства подтверждать факт владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации, ежегодно подавать уведомление о проживании. Кроме того, указанная категория лиц получит право в течение трех лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство (ВНЖ) в Российской Федерации.

Уточняются положения, согласно которым иностранные граждане, обучающиеся в российских образовательных учреждениях профессионального образования, находясь на территории Российской Федерации именно с целью обучения, вправе осуществлять трудовую деятельность.