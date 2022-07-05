Нукус, Узбекистан, 5 июля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Запад много лет активно формировал в Туркестане прозападно ориентированные слои местного общества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Андрей Грозин

Игра на этнической, религиозной, социальной, региональной разнице в Туркестане — это излюбленная игра англосаксонских элит. Это их хлеб, это их масло, это их рыба, это их чипсы. Это то, на чём вообще зиждется западное востоковедение, и английское в частности. Этов одном флаконе. Другое дело, что в нынешнее время подобные вещи осуществляются не через Лоуренса Аравийского, а через неправительственные организации. НПО работали в Каракалпакии активнее, чем во многих других регионах Узбекистана, маскируясь под экологию, маскируясь под защиту Арала. Некоторые действительно всерьёз работали в сфере экологии, налаживания водопользования и так далее. Но отдельная часть этих структур занималась просто съёмом информации, очень глубокой многолетней полевой исследовательской работой о горячих точках, о существующих конфликтах, о возможных способах эти конфликты как активизировать, так и локализовать. Проводились многочисленные исследования, конференции, полевые опросы. Это всё было и при, хоть он и достаточно болезненно относился к неправительственному сектору, хоть там и не было той вольницы для разнообразных западных исследователей, как в соседней Киргизии. Но в Узбекистане тоже это было, и занимались этим много, углублённо, копили материал, налаживали связи с местным руководством, и с верхним, и с нижним, возили их на курсы, проводили среди них разъяснительную работу, давали им гранты, повышали их квалификацию. И в Каракалпакии сформировался определённый круг людей, который понимает, что лично для них было бы лучше, если бы они были не в составе Узбекистана. Другое дело, что основной, подавляющей части населения Каракалпакии от этого ни жарко, ни холодно — от отсутствия статуса у республики. Она занята физическим выживанием, трудовой миграцией, борьбой за существование, и им не до высоких материй. Но формальные и неформальные лидеры и низового, среднего и регионального звена теперь уже приручены тем процессом, который там длился без малого 30 лет. И повторюсь, в основном всё это формировалось под видом борьбы с последствиями высыхания Аральского моря. А после смены власти в Узбекистане есть определённое смягчение политики Ташкента к тому, что можно, обобщённо говоря, назвать «либеральной повесточкой». И только началось послабление, прошло несколько лет, и вот результат.