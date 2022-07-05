Джакарта, 5 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо попросил полицию следить за выборами 2024 года, сообщает CNN Indonesia.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Президент заранее поручил полиции поддерживать общественный порядок во время предстоящих выборов в стране.

«Окажите максимальную поддержку, чтобы Демократическая партия могла хорошо работать», — заявил Джоко Видодо.

Кроме того, президент попросил полицию обеспечить безопасность во время проведения саммита G20. Джоко Видодо поручил обеспечить безопасность глав государств, которые будут присутствовать на Бали в ноябре 2022 года.

Глава государства также хочет, чтобы полиция следила за тем, чтобы правительственный проект по строительству новой столицы Индонезии на Калимантане проходил гладко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2577 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 2577 носителей коронавируса