Тбилиси, , 15:21 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария подготовила иск в Конституционный суд республики с требование запретить партию «Консервативное движение», которая выступает против пропаганды ЛГБТ-ценностей. Об этом омбудсмен 5 июля объявила журналистам.

Нино Ломджария

Она заявила, что считает лидеров партии организаторами беспорядков в Тбилиси, когда 5 июля 2021 года сторонники традиционных ценностей сорвали проведение гей-парада.

«По прошествии года после насильственных событий 5 июля прокуратура в отношении ни одного лица не начала уголовное преследование за организацию группового насилия», — сказала Ломджария.

Обмудсмен также пожаловалась, что её службе не дают полный доступ к делам тех, кого осудили за участие в прошлогодних беспорядках.

Стоит отметить, что партия «Консервативное движение» была основана в ноябре 2021 года. Её лидеры выступили за сохранение традиционных православных ценностей, а также за нормализацию отношений с Россией. После этого несколько представителей либеральных партий потребовали запретить «Консервативное движение».