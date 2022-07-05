Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен проведёт встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Как сообщает 5 июля газета Washington Post со ссылкой на должностных лиц американского внешнеполитического ведомства, переговоры состоятся на этой неделе на полях встречи министров G20, которая пройдет на Бали.

США Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ключевой целью встречи будет укрепление барьеров в отношениях, чтобы наше соперничество не переросло в просчёты или конфронтацию», — заявил на условиях анонимности один из чиновников.

По словам официальным лиц, встреча будет частично посвящена конфликту на Украине, что даст Блинкену возможность выразить озабоченность США по поводу углубления отношений Китая с Москвой.

Издание отмечает, что встреча Блинкена с Ван И, их первая личная встреча с октября 2021 года, проходит в то время, когда администрация президента США Джозефа Байдена пытается отговорить Пекин от углубления своих связей с Москвой, а официальные лица США рассматривают возможность отмены тарифов для Китая, чтобы снизить инфляцию.

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Официальные лица США выразили надежду, что встреча может принести дополнительную стабильность в американо-китайские отношения, поскольку напряжённость вокруг судьбы Тайваня вызывает опасения по поводу непреднамеренной военной эскалации между двумя странами, указывается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение встречи министров иностранных дел «Большой двадцатки» запланировано на 7–8 июля на Бали. Участие в ней примут все главы МИД стран-членов G20.