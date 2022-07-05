Вашингтон, 5 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен проведёт встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Как сообщает 5 июля газета Washington Post со ссылкой на должностных лиц американского внешнеполитического ведомства, переговоры состоятся на этой неделе на полях встречи министров G20, которая пройдет на Бали.

Иван Шилов ИА REGNUM США Китай

«Ключевой целью встречи будет укрепление барьеров в отношениях, чтобы наше соперничество не переросло в просчёты или конфронтацию», — заявил на условиях анонимности один из чиновников.

По словам официальным лиц, встреча будет частично посвящена конфликту на Украине, что даст Блинкену возможность выразить озабоченность США по поводу углубления отношений Китая с Москвой.

Издание отмечает, что встреча Блинкена с Ван И, их первая личная встреча с октября 2021 года, проходит в то время, когда администрация президента США Джозефа Байдена пытается отговорить Пекин от углубления своих связей с Москвой, а официальные лица США рассматривают возможность отмены тарифов для Китая, чтобы снизить инфляцию.

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Официальные лица США выразили надежду, что встреча может принести дополнительную стабильность в американо-китайские отношения, поскольку напряжённость вокруг судьбы Тайваня вызывает опасения по поводу непреднамеренной военной эскалации между двумя странами, указывается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение встречи министров иностранных дел «Большой двадцатки» запланировано на 7–8 июля на Бали. Участие в ней примут все главы МИД стран-членов G20.