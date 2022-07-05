Москва, 5 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Российские и белорусские клубы по настольному теннису не будут играть в еврокубках в сезоне 2022/23. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Европейского союза настольного тенниса (ETTU).

Настольный теннис

«Исполнительный совет ETTU считает, что это решение необходимо для обеспечения безопасности всех участников и честности европейских клубных соревнований», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и подкреплено опросом европейских клубов, участвовавших в Лиге чемпионов и Кубке Европы в сезоне 2021/22.

Напомним, 2 марта Международная федерация настольного тенниса (ITTF) временно отстранила российских и белорусских игроков от участия в международных турнирах. На следующий день ETTU отстранил российские клубы от участия в еврокубках.