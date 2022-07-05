Москва, 5 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. События последних десятилетий показали, что проблема языка очень чувствительная. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 5 июля заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов».

Kremlin.ru Михаил Швыдкой

«События последних десятилетий показали, что проблема языка очень чувствительная. И она не ограничивается только филологическими или лингвистическими изысканиями. Проблемы языка приводят к острым конфликтам. Иногда даже к военным противостояниям. И это относится не только к нашим ближним соседям. Это почувствовали и африканские, и азиатские страны. Язык играет вполне материальную роль в современной политической жизни»,

По его словам, он много раз объяснял его коллегам на Украине, что вопрос многоязычия — это не проблема, а благо.

«Многоязычие — это благо, а не проблема, которую надо решать, — сказал Швыдкой. — Думаю, что для нашей страны многоязычие — это органическая норма жизни. Мы знаем, что все языки, представленные в Российской Федерации, обладают суверенными правами. И это в высшей степени важно. И в России нет даже мысли об отмене какой-то культуры. Все народы, которые живут в России, обладают возможностью говорить на своем языке, творить на своем языке, работать на своем языке, думать на своем языке. Это в высшей степени важно. Важно, потому что до тех пор пока живет язык, живет народ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках конференции прозвучала мысль, что в России существует особый, отдельный подход к сохранению этнокультурного и языкового разнообразия.