Берлин, 5 июля 2022, 15:25 — REGNUM Цены на газ через некоторое время снизятся, но не до прежнего уровня. Об этом вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил на Экономической конференции Социал-демократической партии Германии.
По его словам, Германия продолжит закупать дополнительные объёмы газа. Цены на него опустятся, но не сейчас, а «в перспективе».
«Однако они не опустятся до уровня, который был год или полтора года назад. Это очень-очень маловероятно», — сказал Хабек.
Как сообщало ИА REGNUM, немецкий экономист Йенс Эрхардт ранее заявил, что замещение российского газа за счёт поставок СПГ обойдётся Германии в сумму около €1 трлн.
Читайте также: В Германии экономист назвал цену отказа от российского газа