Берлин, , 15:25 — REGNUM Цены на газ через некоторое время снизятся, но не до прежнего уровня. Об этом вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил на Экономической конференции Социал-демократической партии Германии.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Германия продолжит закупать дополнительные объёмы газа. Цены на него опустятся, но не сейчас, а «в перспективе».

«Однако они не опустятся до уровня, который был год или полтора года назад. Это очень-очень маловероятно», — сказал Хабек.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий экономист Йенс Эрхардт ранее заявил, что замещение российского газа за счёт поставок СПГ обойдётся Германии в сумму около €1 трлн.

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