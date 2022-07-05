Москва, , 15:17 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно изменениям, относятся к ветеранам боевых действий лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.

Нормы коснуться и военных корреспондентов, командированных зону проведения специальной военной операции, пояснил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

В настоящее время гражданские лица могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения, либо будут отмечены государственными наградами. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

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