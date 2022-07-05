Москва, 5 июля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» предложила создать девять кластеров в ЯНАО, Красноярском крае, Якутии и на Чукотке по добыче золота, серебра, меди, свинца и цинка при помощи плавучих и малых атомных электростанций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию, подготовленную к прошедшему 23 июня заседанию госкомиссии по вопросам развития Арктики.

fill Самородок золота

Минприроды проводит оценку предложений для выбора приоритетных кластеров. Общий объём инвестиций в создание девяти кластеров госкорпорация «Росатом» оценила в 1,2 трлн рублей.

Согласно плану, ключевым условием участия в разработке запасов станет использованием плавучих атомных теплоэлектростанций или атомных станций малой мощности.

Отметим, что на данный момент в Арктике существует 217 лицензий по добыче золота, серебра, меди, свинца и цинка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сухобузимском районе Красноярского края зафиксировали загрязнение реки. Причиной стала работа золотопромышленников.

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