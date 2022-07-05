Ярославль, , 15:21 — REGNUM В Ярославле на Октябрьском мосту для движения транспорта оставят две полосы из четырёх. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

Октябрьский мост в Ярославле Yarnews.net

Две другие будут закрыты на ремонт c 5 июля с 23:00.

«Мы получили положительное заключение государственной экспертизы, подрядная организация уже определена. С завтрашнего дня на объекте начнутся работы по вскрытию деформационных швов. Предварительно их обследование проводилось специалистами научно-технического института мостов и гидротехнических сооружений. На основании этой оценки была разработана проектно-сметная документация. Работы подрядчик запланировал в три смены, ремонт будет идти круглосуточно», — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Как-либо изменять движение автобусов при этом не будут. Городские власти обещают, что по необходимости на маршрутах может быть увеличена скорость и сокращены интервалы.

«Режимы работы светофорных объектов на проспектах Авиаторов и Машиностроителей, улицах Красноборской и Яковлевской будут перенастроены, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность на Юбилейный мост и в сторону юго-западной окружной дороги. Изменения светофорного регулирования также коснутся Полушкиной рощи и проспекта Октября», — уточнили в мэрии.

Полноценно движение по мосту будет открыто к 1 сентября.

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