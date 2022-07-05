Москва, 5 июля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которыми из выручки «Газпрома» изымается 416 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися организациями-собственниками объектов Единой системы газоснабжения, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей.

Как ранее пояснили в комитете Госдумы по бюджету и налогам, речь идет из выручки, которую получает «Газпром» в связи с увеличением серьезным цены на газ, взять в федеральный бюджет 416 млрд рублей.

«Газпром» за осень заплатит в бюджет дополнительно 1,248 трлн рублей налогов, уточнили в комитете Госдумы. Все эти налоговые платежи компании почти совпадут с размером дивидендов в 1,244 трлн рублей, которые монополист планировал выплатить по итогам 2021 года.