Саратов, , 17:08 — REGNUM В Саратовской области в сентябре состоятся выборы на пост губернатора региона. В борьбе за кресло главы области определились три кандидата.

Выборы

От партии «Единая Россия» выдвинут временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин. Его выдвижение поддержали большинством голосов в ходе тайного голосования делегаты конференции Саратовского регионального отделения партии. Бусаргин обозначил главной целью своей программы повышение уровня жизни граждан.

На внеочередной конференции Саратовского областного отделения КПРФ кандидатом на пост губернатора выдвинули Ольгу Алимову. Она заверяет, что ее программа даст региону выбраться из многолетнего тупика.

На должность главы Саратовской области претендует представитель ЛДПР — координатор регионального отделения партии Дмитрий Пьяных, которого также поддержало большинство однопартийцев.

По данным избирательной комиссии Саратовской области на выборы губернатора выделено в этом году более 113 млн рублей, на выборы депутатов Саратовской областной думы седьмого созыва — свыше 240 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2022 года в Саратовской области пройдут выборы губернатора региона, депутатов Саратовской областной думы седьмого созыва и ряд муниципальных избирательных кампаний. Всего замещению подлежит 146 мандатов. Избиркомом Саратовской области принято решение о трехдневном голосовании (9-11 сентября), в том числе и на местных выборах.

10 мая 2022 года губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о досрочном сложении своих полномочий. Временно исполняющим обязанности главы региона президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина.

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