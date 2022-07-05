Симферополь, 5 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Житель Красногвардейского района Крыма погиб под пассажирским поездом «Москва — Симферополь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Поезд

Дежурный железнодорожной станции Джанкой сообщил полицеским о том, что в темное время суток пассажирским поездом «Москва — Симферополь» на станции Урожайная совершен наезд на человека.

Как предварительно установлено полицейскими, машинист подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, избежать наезда не удалось. В результате смертельные травмы получил 33-летний мужчина, житель Красногвардейского района.

По факту аварии проводится проверка, опрашиваются поездная бригада и родственники погибшего. Материалы проверки будут переданы в следственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Бурятии 17-летняя девушка получила смертельные травмы, попав под электровоз.