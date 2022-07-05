Фроловский район, Волгоградская область, 5 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В служебном подлоге подозревается главы Краснолиповского сельского поселения Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Щебень

Суд обязал администрацию села отгрейдировать и отсыпать щебнем автодорогу от трассы «Фролово — Дон» к хутору Выездинский Фроловского района. В декабре 2021 года глава поселения изготовил и подписал акты приёмки выполненных работ, однако на самом деле ремонт дорог никто не производил.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.