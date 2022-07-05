Ростов-на-Дону, 5 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В ближайшее время может состояться встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева с главами Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Об этом руководитель донского региона сообщил журналистам 5 июля.

Kremlin.ru Василий Голубев

«В рамках возможного подписания наших документов о сотрудничестве, наверняка такие встречи состоятся в ближайшее время», — цитирует Голубева ТАСС.

Как отметил Голубев, сегодня Ростовская область не только служит логистическим хабом, через который в Донбасс доставляются гуманитарные грузы. Предприятия и организации Ростовской области и Донбасса связывают давние партнёрские отношения. Донской губернатор особо выделили работу строительной индустрии, малого и среднего предпринимательства, угольной промышленности.